Selezioni pubbliche per infermieri e Oss. Cisl Fp organizza i corsi di preparazione

Corsi di preparazione per infermieri e Oss. La CISL Funzione Pubblica di Siena prosegue il suo impegno per favorire la formazione di coloro che vogliono partecipare ai concorsi indetti dagli enti territoriali a copertura di posti disponibili in ambito del pubblico impiego. In particolare, vista la necessità di reperire personale sanitario per l’emergenza Covid, è stato pubblicato, e altri lo saranno nelle prossime settimane, un bando a tempo indeterminato per Infermiere e Operatore socio sanitario. I corsi di preparazione si basano su lezioni videoregistrate su piattaforma digitale.

Pucci (Segr. Generale Cisl Fp): «Molta attenzione a problematiche mondo del lavoro» «In questo momento terribile a causa della pandemia che sta colpendo il nostro Paese e il mondo intero, la CISL pone molta attenzione alle problematiche inerenti il mondo del lavoro e chi si avvicina per la prima volta ad esso, offrendo importanti opportunità formative e aiutando il percorso di chi cerca un’occupazione – dichiara il segretario generale di Cisl Fp Siena Riccardo Pucci – Da sempre l’obiettivo formativo è uno dei principali cardini dell’attività e prerogative, che la categoria della Funzione Pubblica Senese porta avanti con serietà e professionalità, avvalendosi di personale docente del comparto ospedaliero e universitario. I risultati fin qui raggiunti ci danno modo di continuare, migliorandoci sempre, con un unico obiettivo: dare il nostro contributo, supporto, nell’essere vicini ai nuovi colleghi lavoratori».

Per informazioni e pre-iscrizioni ai corsi: mail segretario@cislfpsiena.it; contatto Whhatsapp 3892313788