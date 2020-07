In sella all’Arno. In un libro l’emozione del viaggio dal Casentino al Tirreno

Si intitola ‘In sella all’Arno’, il libro del giornalista Enrico Caracciolo che racconta il suo viaggio sulla Ciclovia dell’Arno, realizzata già quasi per il 60%. Il volume, frutto della collaborazione tra Regione Toscana ed Ediciclo, casa editrice specializzata nel turismo slow e nella narrativa di viaggio, è stato presentato oggi in un luogo simbolo per la Ciclovia: il parco del Canto della Rana, nel comune di Stia (Arezzo), piscina naturale del fiume dove l’Arno incontra il primo centro abitato e dove comincia il percorso ciclabile. Presenti l’assessore regionale alla mobilità Vincenzo Ceccarelli, l’autore , l’editore Vittorio Anastasia, e il sindaco di Stia Pratovecchio Niccolò Calieri.

Sei itinerari nell’offerta turistica «Oggi circa il 58% è realizzato – ha ricordato Ceccarelli – e questa ciclovia farà parte anche di una rete e di un’offerta Toscana che conterà sei itinerari strutturali. In questo modo avremo una Toscana molto più matura dal punto di vista infrastrutturale per essere visitata in bicicletta. Ogni ente territoriale – ha proseguito l’assessore – sta portando avanti il suo lotto in un quadro unitario, mentre la manutenzione sarà affidata a 56 soggetti capofila con la regione che coprirà il 60%. Intorno a un percorso come questo potrà nascere un progetto di territorio. Questo libro è in perfetta sintonia con tutto questo perché non solo indica un tracciato ma raccoglie lo spirito e l’identità dei luoghi». Il libro sarà distribuito nelle librerie e nelle piattaforme on line a partire dal 16 luglio.