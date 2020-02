Senza ritegno. Coronavirus, Croce Rossa denuncia: «In giro truffatori per falsi test a casa o finta disinfezione soldi»

I timori legati al dilagare del Coronavirus in Italia non fermano, anzi alimentano, i truffatori, come in provincia di Grosseto come segnalato dalla Croce Rossa locale.

Test domiciliari a domicilio e disinfezione dei soldi «Alcuni cittadini ci hanno segnalato una truffa telefonica con finti volontari della Croce Rossa Italiana che propongono test domiciliari sul Coronavirus – dice la nota della Cri -. Vi informiamo che non è stato disposto alcun tipo di screening porta a porta e invitiamo tutti a fare attenzione e segnalare eventuali casi sospetti alle autorità competenti». Segnalazione di truffe anche nelle campagne del Grossetano: finti addetti con mascherine sanitarie si sono presentati nelle case degli anziani con la scusa di disinfettare i soldi contagiati dal virus