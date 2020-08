Si accendono le luci sugli Horti Leonini. Serata di gala per la nuova illuminazione

Horti Leonini sempre più belli e suggestivi. Dopo i lavori in messa in sicurezza e restauro (ancora in corso) e la riapertura al pubblico delle scorse settimane, riflettori ancora accesi per lo splendido parco cinquecentesco nel centro storico di San Quirico d’Orcia. Sabato 22 agosto (ore 21.30) sarà presentata la nuova illuminazione degli Horti Leonini con una cerimonia pubblica.

L’intervento Un intervento da 113mila euro che ha visto l’installazione di led strip lungo tutto il perimetro delle siepi di bosso oltre che per la statua di Cosimo de’ Medici al centro del giardino e nelle mura. La nuova illuminazione consentirà di rendere il giardino ancora più suggestivo durante le aperture notturne che saranno programmate o durante lo svolgimento di eventi con la possibilità di accendere i singoli settori e realizzare giochi di luce. Inoltre, il progetto sarà completato nei prossimi mesi con altri 20 mila euro di investimenti da parte dell’Amministrazione comunale per l’acquisto di 50 nuovi bossi e la manutenzione di tutto il verde. Il progetto di illuminazione, realizzato grazie al contributo “Giubileo della Luce”, iniziativa voluta dal Ministero dell’Ambiente e Anci per la valorizzazione culturale dei beni culturali e ambientali lungo i percorsi inseriti nelle reti dei “Cammini d’Europa”, ha infatti permesso di esaltare la geometria e le entità della composizione architettonica quali i 12 elementi, l’asse principale e le diagonali presenti nel parterre oltre alle mura perimetrali, con la realizzazione di scenari e composizioni di luce.