Si torna al voto. Arezzo e Cascina al ballottaggio per scegliere il sindaco

Domenica 4 e lunedì 5 ottobre si torna alle urne in Toscana. Due i territori interessati, Arezzo e Cascina (Pisa), per il ballottaggio che decreterà il sindaco. Si vota domenica dalle ore 7.00 alle 23.00 e lunedì dalle 7.00 alle 15.00. Può votare al ballottaggio anche chi non è andato alle urne due settimane fa, sono esclusi invece i ragazzi che in questi 14 giorni abbiano compiuto 18 anni.

Come si vota Sulla lista elettorale i cittadini troveranno i due nomi degli aspiranti sindaci e le liste che li sostengono, basta dunque tracciare un segno sul nome del candidato prescelto. Non si votano, invece, i consiglieri comunali (già scelti al primo turno).

Ad Arezzo non c’è stato alcun apparentamento per il ballottaggio: i candidati sono Luciano Ralli per il centrosinistra (Pd e 4 liste civiche) che al primo turno ha ottenuto il 35,09% dei voti e il sindaco uscente Alessandro Ghinelli, che al primo turno ha ottenuto il 47,08% delle preferenze, per il centrodestra (sostenuto da Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e due liste civiche).

A Cascina il candidato del centrosinistra Michelangelo Betti (36,68% dei poti al primo turno) è sostenuto anche dal Movimento 5 Stelle e dalla lista civica legata ai pentastellati Lavoro Sviluppo Ambiente e dalle due liste che correvano con Cristiano Masi; Leonardo Cosentini del centrodestra (33,11% delle preferenze al primo turno) rimane sempre sostenuto da 4 liste, Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e una lista civica.