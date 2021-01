Sicurezza in monopattino. Al via la campagna per spiegare le regole per una corretta circolazione

Manifesti e una campagna social per sensibilizzare i pisani sull’uso in sicurezza dei monopattini elettrici forniti da qualche mese in servizio di sharing dalle società Bit-Mobility e Helbiz.

L’iniziativa è stata realizzata dal Comune e dalla municipalizzata di mobilità Pisamo insieme alle due aziende concessionarie del servizio. La campagna ‘Sicurezza in monopattino’ è rivolta non solo agli utenti del servizio ma a tutti i cittadini.

Le corrette norme di circolazione

«Vogliamo mandare un messaggio chiaro sull’uso responsabile del mezzo, che non è pericoloso di per sé ma a seconda di come lo si usa – – spiega l’assessore alla mobilità, Massimo Dringoli -. La campagna ribadisce le principali norme di circolazione, e quelle specifiche per Pisa. Oltre agli obblighi di legge, noi ad esempio raccomandiamo l’uso del casco per tutti ed è vietato l’uso ai minori di 14 anni così come il trasporto di passeggeri».

La circolazione dei monopattini elettrici è ammessa esclusivamente su piste ciclabili, percorsi ciclo-pedonali, all’interno della Ztl, sulle strade urbane sulle quali vige il limite di velocità di 50 km/h esistenti su tutto il territorio comunale. Non è ammessa nelle strade a maggiore concentrazione turistica, in pratica attorno al complesso monumentale del Duomo ed è vietata sui marciapiedi o sugli spazi riservati ad altri veicoli o ai pedoni. E’ vietato il trasporto di passeggeri, borsoni o oggetti che ostacolino l’utilizzo sicuro del mezzo, l’utilizzo del telefono cellulare, salvo che quest’ultimo sia fissato correttamente al manubrio, o qualsiasi riproduttore musicale portatile.