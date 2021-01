Sulle tracce della storia. Dalla Regione Toscana 68mila euro per “Il Cammino della Setteponti”

Un percorso caratterizzato da antiche pievi romaniche, borghi medievali, chiese millenarie dipinte da Masaccio, Piero della Francesca e Leonardo da Vinci.

Questo è molto altro è il Cammino della Setteponti che vuole far rinascere questa strada, di origini etrusche, nota anche durante il medioevo come alternativa alla via Francigena.

68mila dalla Regione Toscana

Il comune di Reggello, unico per la provincia di Firenze, insieme ai comuni aretini di Castelfranco Piandisco, Loro Ciuffenna, Terranuova Bracciolini e Castiglion Fibocchi, nell’ambito del bando in Itinere, hanno ricevuto un finanziamento di 68.000 euro da parte della Regione Toscana.

Il sostegno economico da parte della Regione sarà un importante passo per la valorizzazione di questo itinerario che si estende nel Valdarno superiore tra due province e tre ambiti turistici. Il primo intervento finanziato consisterà nella messa in sicurezza e cartellonizzazione del tracciato consentendo agli escursionisti di affrontare il percorso in autonomia e sicurezza.

«La pandemia ha cambiato le scelte delle mete turistiche – spiega l’assessore al turismo del Comune di Reggello Priscilla Del Sala – in molti hanno preferito luoghi sicuri, all’aperto, rilassanti, immersi nella natura. Molta più attenzione viene data alla presenza nei territori scelti di prodotti enogastronomici d’eccellenza. La riscoperta di mete autentiche e legate al patrimonio naturalistico, rappresenta un’importante opportunità di promozione delle bellezze meno conosciute della Toscana. Il finanziamento di questo progetto si configura come un importante riconoscimento per il lavoro fatto negli anni dalle Amministrazioni».