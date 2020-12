Sulle tracce di San Jacopo. Da Firenze a Lucca il nuovo cammino sull’antica via Cassia

Un percorso di 110 chilometri da Firenze a Lucca che attraversa 17 comuni sulle tracce di San Jacopo: è il ‘Cammino’ che si snoda lungo la direttrice dell’antica via Cassia e che per Firenze partirà da piazza della Signoria per arrivare alle ville di Castello per un totale di dieci chilometri. La delibera, su proposta dell’assessore al turismo Cecilia Del Re, è stata approvata all’unanimità dal Consiglio comunale di Firenze.

Offerta turistica integrata Adesso l’obiettivo è la valorizzazione integrata dell’offerta turistica, nell’ottica della ripartenza post Covid: i comuni interessati sono Firenze, Sesto Fiorentino, Calenzano, Prato, Montemurlo, Montale, Pistoia (che farà da capofila), Serravalle Pistoiese, Pieve a Nievole, Monsummano Terme, Montecatini Terme, Massa e Cozzile, Buggiano, Uzzano, Pescia, Capannori, Lucca.

L’assessore Del Re: «Approccio sostenibile e lento al turismo» «il percorso è affascinante e alternativo. E’ un’opportunità per incrementare un’offerta turistica diversa da quella tradizionale, incentivando la scoperta di località e territori più ampi rispetto al centro storico di Firenze e per promuovere un approccio sostenibile e lento al turismo, anche nell’ottica della ripartenza post Covid. Con questa convenzione sarà possibile progettare un’offerta integrata e lavorare al potenziamento e miglioramento del tracciato, in modo da attivare strumenti di promozione».