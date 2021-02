Taglio boschi. 500 controlli dei Carabinieri forestali di Siena nel 2020, 29 denunciati

Oltre 500 controlli svolti nel senese, sanzioni per 288.200 euro e 29 soggetti denunciati. E’ il bilancio dei controlli sui cantieri forestali svolti nel 2020 dai Carabinieri forestali della provincia di Siena.

Lo scorso anno i militari hanno accertato 23 illeciti di rilevanza penale, e effettuato cinque sequestri di legname. Anche nel 2021 sta proseguendo questa capillare attività di accertamento, tanto che la stazione Carabinieri forestale di Radda in Chianti (Siena), a conclusione di una complessa attività di verifica tecnica, ha accertato significative irregolarità in un cantiere forestale nel comune di Gaiole in Chianti, elevando sanzioni per 26.940 euro e segnalando due persone all’autorità giudiziaria.