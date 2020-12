Tariffa straordinaria. Corse taxi a 5 euro per over 65 anni per tutto il periodo natalizio

Una tariffa taxi straordinaria a 5 euro dedicata alla terza età per tutto il periodo delle festività natalizie. Così il Comune di Siena e la cooperativa dei tassisti Co.ta.s, hanno deciso di promuovere, fino al 7 gennaio, un prezzo speciale per i passeggeri over 65 anni che potranno spostarsi all’interno del territorio comunale ad un prezzo convenzionato. «I tassisti sono una realtà e una risorsa economica importante per la città di Siena» ha detto il sindaco Luigi De Mossi spiegando il progetto sostenuto con un contributo dall’amministrazione senese.

EasyPark Un ulteriore passo per incentivare la mobilità nella città del Palio che si unisce alla convenzione EasyPark, l’app di mobile parking che consente agli automobilisti di pagare la sosta su strisce blu direttamente dal proprio smartphone senza doversi recare alle casse, con cui si paga soltanto l’effettivo tempo di sosta. Un progetto nato nell’ottica del sostegno e della ripartenza alle attività dopo le conseguenze del Covid-19. «Un settore il nostro – ha concluso il presidente Co.Ta.s. Nicola Borghi – che ha fortemente risentito della crisi causata dall’epidemia. Da qui l’idea di unirci, l’adesione dei nostri iscritti è stata totale, per offrire, con l’aiuto e il sostegno dell’Amministrazione, un servizio utile ad una parte importante della comunità senese».