Torre di Pisa verso la riapertura, il 10 aprile tornano visitabili i monumenti di Piazza Duomo

Torre di Pisa verso la riapertura al pubblico sabato 10 aprile, emergenza Covid permettendo.

Ad annunciarlo è l’Opera primaziale pisana. «La deputazione dell’Opera della primaziale Pisana, valutato il Dpcm del 2 marzo 2021 che prevede la possibilità di riapertura dei musei e monumenti sul territorio nazionale dal 27 marzo 2021 solamente per le regioni indicate dal Governo di ‘colore giallo’ nei giorni feriali e solo su prenotazione per i giorni festivi con ovvie misure di cautela in permanenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19 e che in ogni caso rimane praticamente impossibile lo spostamento tra Regioni per motivi di turismo, ha programmato di riaprire i musei e monumenti alle visite turistiche dal giorno sabato 10 aprile 2021».