Toscana dei Festival. Fiere del libro e rassegne letterarie in rete, il Pisa Book presenta la novità culturale

Una mappatura delle Fiere del libro e dei Festival della Lettura in Toscana funzionale alla realizzazione di una programmazione regionale unitaria. Questo è uno degli obiettivi raggiunti, nell’ambito del Patto per la Lettura promosso dalla Regione Toscana, dal Gruppo di lavoro dedicato, coordinato da Toscanalibri.it, Lucia Della Porta del Pisa Book Festival, Martino Baldi della Biblioteca San Giorgio di Pistoia insieme a Simone Mercati della Regione Toscana e Eleonora Gargiulo della Biblioteca comunale di Empoli. E proprio questa mattina, in occasione del Pisa Book Festival, è stata infatti lanciata la pagina latoscanadeifestival.it ospitata dal portale www.toscanalibri.it/it/la-toscana-dei-festival, il giornale della cultura toscana, uno strumento a disposizione non solo del pubblico di appassionati e viaggiatori, ma anche di addetti ai lavori.

Il Patto regionale per la lettura, “Un’alleanza con tutti i soggetti della filiera del libro per promuovere la lettura e fare in modo che diventi un’abitudine sociale quotidiana”, è stato presentato il 30 novembre 2018 e sottoscritto il 18 giugno 2019. I cinque gruppi di lavoro sono stati istituiti in occasione del primo Tavolo di Coordinamento e il primo step del Gruppo di lavoro dedicato alle fiere e ai festival della lettura è stato dare una definizione di “Fiera del libro e Festival della lettura”. Sono stati poi individuati i criteri di qualità per i Festival della Lettura e le Fiere del Libro e sulla base di questi è stata predisposta una scheda di ricognizione per il censimento delle fiere del libro e festival della lettura in Toscana che si è svolto tra gennaio e febbraio 2020. È stata quindi fatta una selezione delle Fiere del libro e dei Festival della lettura in Toscana che ha portato ad avere una loro mappatura, certo non definitiva ma in continuo aggiornamento, che rileva anche la differenziazione dell’offerta basata sulle specificità di ciascuna iniziativa. Il prossimo obiettivo sarà elaborare un cartellone e un calendario unico di appuntamenti al fine di promuovere alleanze, coordinamento e interazione.