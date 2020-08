Toscana delle Meraviglie. Una collana di volumi per rilanciare turismo ed economia

Una collana di volumi sulla “Toscana delle Meraviglie” per contribuire a rilanciare turismo ed economia della regione. E’ l’iniziativa della Typimedia che prende il via con un volume sulle Meraviglie delle Terre Senesi, La collana tra la fine del 2020 e il 2021 dovrebbe coprire buona parte delle aree più attrattive della regione. «La fine dell’emergenza Covid ci riconsegnerà, prima o dopo, un mondo affamato di viaggi, di esperienze e di bellezza. L’Italia è tra le mete più belle del mondo e può giocare al meglio le sue carte per rilanciare la propria economia ma deve sapersi raccontare meglio di quanto non abbia fatto fino ad oggi. La Toscana, in quest’ambito, è certamente tra le regioni che possono fare di più», spiega Luigi Carletti, presidente e direttore editoriale di Typimedia.

La collana Coordinata dal giornalista e scrittore Daniele Magrini, per molti anni alla Nazione, poi direttore del Corriere di Firenze-Lucca-Versilia, direttore di Intoscana.it, direttore e volto noto di Toscana Tv, autore di saggi e di narrativa. «Credo che aiutare gli attori locali nella valorizzazione delle loro risorse migliori possa rappresentare una grande operazione editoriale e turistica al tempo stesso. Arte, storia, ambiente, tradizioni ed enogastronomia sono solo alcuni dei punti di forza che costituiranno il concept delle Meraviglie», dice Magrini. Typimedia, società fondata nel 2016 da Luigi Carletti ed Edoardo Fedele, ha già pubblicato in Toscana una quindicina di volumi sulla storia delle diverse comunità (da Firenze a Livorno, da Pisa a Lucca) nell’ambito della collana CommunityBook-La Storia d’Italia che ad oggi conta oltre cinquanta testi. In uscita, proprio in questi giorni, anche un libro fotografico sul lockdown di Pisa curato da Fabio Muzzi e Alessandro Scatà.