Toscana economy, nasce un nuovo mensile di informazione economica toscana

Si chiama Toscana Economy ed è un nuovo periodico di informazione economica che racconta la Toscana attraverso la sua economia, il tessuto imprenditoriale, le startup, le grandi e le piccole realtà, ma anche la Scuola, l’alta formazione, l’Università. Viene alla luce in un momento particolarmente critico, ma non è un caso.

Questa è l’unica certezza, ma molteplici sono gli interrogativi da cui siamo attraversati. In che direzione andrà il cambiamento? L’economia riprenderà a funzionare? E come? Riuscirò a tenere in piedi l’azienda? Perderò tutti I clienti? Reggerà il mio assetto bancario? Passerà? E quando passerà? Domande che non possono avere risposte se non immaginando un modo diverso di affrontare il futuro. Nuovi modelli, un’economia nuova, sostenibilità e imprese da reinventare, filiere più corte, una realtà in continuo divenire. Leggere il cambiamento, governarlo, imparare a fare sistema, saper cambiare se stessi, mentalità per riuscire a trovare nuovi percorsi.

Toscana economy nasce con questa vocazione: essere un osservatorio e laboratorio, capace di diffondere la voce dell’impresa nuova che avanza, la visione del futuro, gli esempi da seguire, i modelli per un nuovo business sostenibile e le tendenze che via via vanno delineandosi sempre più chiaramente.

“Il nostro obiettivo è quello di creare una comunità consapevole e informata che trovi il filo di Arianna per uscire insieme dal labirinto, in un nuovo mondo che sia soprattutto un mondo nuovo, che sta a noi costruire responsabilmente. Giorno dopo giorno. Tutti insieme” fanno sapere dal periodico.

Edito da Italia Commerciale (dal 1901 Italia Commerciale è editore dei periodici di informazione economica rivolti alla verifica delle aziende e delle persone fisiche protestate). Direttore responsabile Giuliano Bianucci.

Dalla fine di novembre 2.000 copie sono in distribuzione nelle sedi delle PMI toscane e delle grandi imprese delle varie province, nelle principali sedi istituzionali, nelle associazioni culturali e del terzo settore. Toscana Economy è anche sul web all’indirizzo: www.toscanaeconomy.it