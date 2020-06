Tradito dalle mani sanguinanti. Si taglia il braccialetto elettronico e rapina una donna, rintracciato e arrestato

Ha sfasciato la casa dove è in affitto per osservare gli arresti domiciliari – per alcuni furti in abitazione -, poi si è tagliato il braccialetto elettronico e, a mani nude, ha prima sfondato il vetro di una Fiat 500, non riuscendo però ad avviarne il motore, poi ha tentato di rapinare un uomo della sua Renault Megane (ma costui è riuscito a tagliere le chiavi dal cruscotto e darsi alla fuga), infine ha rapinato una donna facendola uscire dalla sua Citroen C1.

La segnalazione di un cittadino E’ successo a Montecatini Terme (Pistoia), protagonista un georgiano di 41 anni, che era detenuto in un’abitazione di Montecatini (Pistoia). L’uomo è stato individuato dai Carabinieri in un orto a Massa e Cozzile, grazie alla segnalazione di un cittadino che aveva notato le sue mani insanguinate. Il 41enne si trova ora in carcere a Pistoia con l’accusa di tentato furto, tentata rapina, rapina, danneggiamento del braccialetto elettronico ed evasione dai domiciliari.