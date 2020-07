Tragico incidente. Auto contro muro, morti moglie e marito. Ferito 11enne

Tragico incidente stradale questa mattina a Pracchia, sulla Montagna Pistoiese, intorno alle 11.50. Due le persone decedute, un uomo di 75 anni, che era alla guida dell’auto e la moglie, di 74 anni, residenti a Firenze. Ferito in modo grave il loro nipote undicenne: è stato trasportato con l’elisoccorso in ospedale a Firenze, non sarebbe in pericolo di vita. L

Tra le ipotesi un malore del conducente L’auto sulla quale la coppia e il nipote viaggiavano, secondo la ricostruzione dei Carabinieri intervenuti sul posto, sarebbe finita contro un muro probabilmente a causa di un malore del conducente. Sul posto, oltre ai sanitari inviati dal 118 e ai carabinieri, anche i vigili del fuoco che hanno estratto le vittime e l’undicenne dall’auto.