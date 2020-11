Tributo al Pibe de Oro. A Grosseto una via per Maradona, Carnevale di Viareggio lo ricorda raffigurato sui carri

Non solo Napoli e Argentina. Nel moto di profondo cordoglio che ormai sta investendo tutto il pianeta anche la Toscana vuole rendere omaggio al Pibe de Oro Diego Armando Maradona, scomparso mercoledì. Grosseto e Viareggio non dimenticano il più grande calciatore di tutti i tempi e così se la città della Maremma è pronta a dedicare una via al fuoriclasse argentino, il Carnevale di Viareggio ricorda con un video tutte le volte in cui il Pibe de Oro è stato protagonista delle costruzioni di cartapesta sui carri carnevaleschi.

Una via a Grosseto «Siamo già al lavoro per valutare se intitolare una via od una struttura sportiva alla memoria di Diego Armando Maradona». A scriverlo sulla pagina Facebook del Comune il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. «È ancora vivo il ricordo dei festeggiamenti grandi che anche a Grosseto ci furono in occasione dello scudetto del Napoli del 1987 – ha aggiunto il sindaco – ed è presente nella nostra città una forte identità della comunità partenopea. Per questo con l’assessore alla toponomastica Giacomo Cerboni stiamo già pensando ad un luogo della città da dedicare al grande calciatore che ha segnato buona parte della storia del calcio italiana e mondiale».

Il ricordo del Carnevale di Viareggio La Fondazione Carnevale di Viareggio ha pubblicato sulla pagina Facebook un video, realizzato da Alessandro De Plano, che raccoglie tutte le occasioni in cui Maradona è stato raffigurato nelle opere allegoriche tra i grandi campioni negli anni ’80 e ’90. Il giocatore argentino è stato anche citato nella celebre canzone di Adriano Barghetti del 1985 ‘Vado nel Messico’, che accompagna il video-tributo al grande calciatore. A Viareggio ricordano ancora Maradona quando venne, in occasione della ‘Coppa Carnevale’, a salutare nel 1989 la squadra del Deportivo Italiano dove giocava un giovanissimo Gabriel Batistuta che poi diventò suo compagno di squadra nella Nazionale argentina. Il Napoli dove giocava Maradona era in ritiro a Viareggio in occasione della partita di campionato con il Pisa all’Arena Garibaldi.