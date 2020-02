Troppa audacia. Ubriaco alla guida sfreccia contromano davanti alla Questura, bloccato dalla Polstrada

Ubriaco, è sfrecciato guidando contromano davanti alla Questura di Pistoia, ma è stato bloccato da una pattuglia della Polizia Stradale che in quel momento stava passando in zona. Per il conducente dell’auto, un 31enne, è scattato il ritiro della patente. Nel sangue aveva un tasso di alcol pari quasi a quattro volte oltre il limite consentito per mettersi alla guida.

23 automobilisti positivi all’alcol test Complessivamente lo scorso fine settimana in Toscana le pattuglia della Polstrada hanno controllato 2.388 persone e 1.662 veicoli, con 954 infrazioni accertate. 23 i conducenti risultati positivi all’alcol test.