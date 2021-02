Tutti in sella. Strade Bianche, il 6 marzo torna la corsa ciclistica “classica del Nord più a Sud d’Europa”

Sabato 6 marzo tornano le Strade Bianche, l’appuntamento stagionale con le due gare maschile e femminile che si disputeranno nell’ormai tradizionale percorso con partenza e arrivo a Siena.

Rcs Sport, che organizza la corsa ciclistica “classica del Nord più a Sud d’Europa”, ha ufficializzato i percorsi delle prove maschile e femminile. Dopo l’edizione 2020, posticipate ad agosto per via del Covid, le due gare del calendario Uci World Tour e Uci Women’s World Tour torneranno nella collocazione originale a marzo.

Partenza e arrivo in Piazza del Campo

Le due sfide, come da tradizione, partiranno da Siena e si concluderanno in piazza del Campo, rispettivamente dopo 184 e 136 km. La ‘Classica del nord più a sud d’Europa’ è ormai divenuto un appuntamento-chiave del calendario Uci World Tour. L’ultimo corridore a imporsi è stato il belga Wout Van Aert, vincitore poi anche dell’edizione 2020 della Milano-Sanremo.

I percorsi

Saranno 11 i tratti di ‘strade bianche’, per un totale di 63 km. La partenza della gara maschile avverrà alle 11,40, l’arrivo è previsto alle 16,30 circa. Il via alla gara femminile, invece, verrà dato alle 9,10, l’arrivo è previsto intorno alle 13,15 circa. Le ultime due edizioni sono state vinte da Annemiek Van Vleuten. Otto i tratti di ‘strade bianche’, per un totale di 31,4 km