Ubriachezza molesta. Aggredisce il tassista e gli agenti di Polizia intervenuti, denunciata una 38enne

Ha aggredito e minacciato un tassista durante la corsa costringendolo a fermarsi e chiamare il 113 e, all’arrivo degli agenti, li ha aggrediti con calci e pugni colpendo con una testata uno dei due. Protagonista sabato notte a Siena una38enne domiciliata a Monteroni d’Arbia “in palese stato di ubriachezza”, secondo quanto spiega una nota della Questura.

La denuncia La donna, una volta nell’auto della Polizia, ha cercato di infrangere il divisorio in plexiglass della vettura. Una volta condotta in Questura per l’attività di identificazione e di accertamento dei fatti, dopo aver acquisito anche la denuncia del tassista coinvolto nella vicenda, la donna è stata sanzionata per il suo stato di ubriachezza e denunciata alla locale Procura della Repubblica per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e per il rifiuto di fornire le sue generalità alla Polizia.