Un anno da non dimenticare. Testimonianze e ricordi dall’inizio della pandemia ad oggi in un convegno online

Storie di cittadinanza attiva, di impegno sociale. Testimonianze del mondo della cultura, del lavoro, del volontariato, del sociale in un anno – dall’inizio della pandemia ad oggi – che ha lasciato un segno indelebile.

Il programma

Sono i temi al centro di ‘Un anno da non dimenticare’, evento che si svolgerà a Firenze il 23 febbraio (ore 18) dal salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, in diretta sul canale Youtube del Comune. Si partirà con la proiezione di una videointervista dell’assessore alla cultura Tommaso Sacchi all’attore Maurizio Lombardi. A seguire un panel dedicato a storie di cittadinanza attiva in cui il vicesindaco Alessia Bettini intervisterà Nadia Fondelli, giornalista e volontaria della protezione civile, Elmerinda Izzo, commerciante, e Leonardo Margarito, studente impegnato nel volontariato. Il secondo panel vedrà l’assessora al welfare e educazione Sara Funaro intervistare Marinella Rocchi, coordinatrice dell’albergo popolare, e Alba Cortecci, responsabile coordinamento pedagogico e professionale del Comune di Firenze. Poi sarà la volta di Mimma Dardano, presidente commissione politiche sociali e consigliera speciale su corretti stili di vita, dipendenze e nuove povertà post Covid, che intervisterà il fotografo Massimo Sestini e Monica Marini, dirigente infermieristica Usl Toscana centro.