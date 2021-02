VaLLicando Confini. Autonomia dei diversamente abili, la “Casa di Montecerboli” per il “Dopo di noi”

di Marco Buselli

Dopo qualche anno di gestazione nasce il “Dopo di noi” anche a Montecerboli (Pomarance). Il progetto “VaLLicando Confini”, nato in ambito della Società della Salute nel 2018, ha preso forma coinvolgendo circa cento persone con gravi disabilità, in Alta Val di Cecina e in Val d’Era.

Coordinato dalla Sds, in collaborazione con l’Asl Toscana Nord Ovest, con le cooperative e le associazioni del territorio, il progetto è stato finanziato dalla Regione Toscana, sulla scorta della Legge 112 del 2016 sul “Dopo di Noi”, per un importo pari 418.500 euro, cui si sono aggiunte risorse dal cofinanziamento, per un totale di 460.769 euro, oltre a 104.625 euro per interventi infrastrutturali negli appartamenti, atti a favorire l’autonomia dei soggetti diversamente abili, preparando le famiglie il più possibile al momento del distacco.

La Casa di Montecerboli

È su queste linee guida che nasce anche la “Casa di Montecerboli”, che ospiterà già da questo mese quattro persone, per un massimo di tre in contemporanea. La fase” residenziale” del progetto segue un percorso specifico di preparazione all’autonomia e lo svolgimento di attività, nonché di laboratori. L’appartamento, sito nel paese di Montecerboli, è stato messo a disposizione a titolo gratuito dal Comune di Pomarance.