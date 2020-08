Verso le elezioni regionali. Anci Toscana incontra i candidati e presenta le proposte dei sindaci

Prendono il via gli incontri di AnciToscana con i candidati alla presidenza della Regione, per presentare il documento con le proposte dei sindaci per la prossima legislatura. La serie si aprirà giovedì 27 agosto alle 10,15 con con Eugenio Giani (centrosinistra); lunedì 31 alle 11 sarà la volta di Susanna Ceccardi (centrodestra), martedì 8 settembre alle 10.30 di Tommaso Fattori (Toscana a sinistra) e martedì 15 alle 15 di Irene Galletti (M5stelle).

Un documento di priorità Il presidente Matteo Biffoni, sindaco di Prato, dopo l’ultima assemblea dell’Associazione, i primi di agosto aveva inviato a tutti candidati il documento «frutto di un lavoro collegiale e approfondito – scriveva nella lettera di accompagnamento – Un documento di lavoro che secondo noi può e deve essere al centro delle future politiche regionali, che oggi più che mai hanno e devono avere nei Comuni un partner imprescindibile». Il presidente chiedeva anche un incontro «nelle forme e nei modi che ognuno di voi riterrà opportuno, in modo che si possa illustrare il documento e ci si possa confrontare nel merito delle nostre principali proposte». Gli incontri, a cui parteciperanno i membri del direttivo di Anci Toscana, si svolgeranno nella sede dell’associazione, in collegamento on line per coloro che non potranno essere presenti.