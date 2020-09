Verso le elezioni regionali. Barzanti (Pci): «Potremmo tornare in Consiglio dopo trent’anni»

«Se i dati del sondaggio che abbiamo commissionato ad alcuni giovani esperti di statistica saranno confermati dalle urne, il Partito comunista italiano, dopo trent’anni, potrebbe tornare a sedersi nell’aula del Consiglio regionale della Toscana». Lo afferma in una nota Marco Barzanti, candidato alla carica di presidente della Regione Toscana per il Pci.

Attacco agli avversari «Le intenzioni di voto elaborate – sostiene Barzanti – danno il Pci, che pure non è presente in tutti i collegi, oltre il 3%, per l’esattezza tra il 2,7% e il 3,2%, con la concreta possibilità, nelle ultime due settimane, di arrivare al 5% ed eleggere almeno un consigliere regionale». Per l’esponente del Pci «Giani e la Ceccardi sono uguali, entrambi espressione del liberismo e dei grandi interessi economici e finanziari», mentre «l’inconsistenza di Fattori e del suo variegato cartello elettorale deve dare impulso e fiducia a chi vuole rivedere il Pci nelle aule del Consiglio».