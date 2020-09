Verso le regionali. Coronavirus, a Firenze, Prato, Pistoia 3.700 elettori votano da casa

Sono circa 3.700, nelle province di Firenze, Prato e Pistoia, le persone in quarantena – positive al Coronavirus o in isolamento fiduciario benché negative – che potranno votare da casa, venendo raggiunti al domicilio da incaricati dei seggi elettorali, scrutatori compresi. Il dato è evidenziato dalla Asl Toscana Centro ricordando che per poter accedere al servizio occorre inviare la richiesta al proprio Comune di residenza e accompagnare l’istanza da un certificato dell’Azienda sanitaria.

Certificato medico da richiedere in via telematica «Il certificato medico – spiega la Asl – che attesta la condizione di isolamento deve essere richiesto telematicamente fino al 15 settembre. Le persone che vogliono esercitare il diritto di voto domiciliare per richiedere la suddetta certificazione devono visitare la pagina dell’Azienda sanitaria, consultare le istruzioni e procedere con la compilazione dello specifico modulo che andrà inviato alla mail indicata nella procedura». Il certificato sanitario dovrà essere rilasciato in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione.