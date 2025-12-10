SIENA – La Fiamma Olimpica fa oggi il suo ingresso in Toscana, la patria della leggenda del ciclismo Gino Bartali. Le sue celebri “strade bianche”, animate dalla passione per le due ruote, accolgono oggi, mercoledì 10 dicembre, i tedofori della quinta tappa.
Questa mattina il percorso è partito da Gubbio (PG), per arrivare alle 13 ad Arezzo. Nel primo pomeriggio la Fiamma attraverserà le Crete senesi e la Val d’Orcia, arrivando in piazza del Campo, a Siena, nel tardo pomeriggio, a conclusione della tappa odierna.
La tappa di Arezzo e Siena
La Fiamma è stata accolta in Toscana dalla città di Arezzo, conosciuta per le sue piazze medievali e gli affreschi della Vera Croce di Piero della Francesca, custoditi nella Basilica di San Francesco.
La Fiamma passerà poi dalle colline brulle e argillose delle Crete Senesi, proseguendo per le architetture perfette di Pienza e i panorami vitivinicoli di Montepulciano.
Le fermate successive tracceranno i confini del patrimonio Unesco della Val d’Orcia, raggiungendo la Cappella di Vitaleta nel comune di San Quirico e Montalcino.
La Fiamma Olimpica arriverà poi, nel tardo pomeriggio, a Siena, con la tappa finale nell’iconica Piazza del Campo, simbolo della secolare tradizione del Palio.
La tappa di Grosseto e della Maremma
Domani, 11 dicembre 2025, la Fiamma attraversa la Maremma toscana e Grosseto, tra la costa e il vasto hinterland pianeggiante.
Le tappe successive del secondo giorno toscano torneranno a toccare la provincia di Siena con San Gimignano, per poi volgere verso Pisa con la ricchezza dell’etrusca Volterra e Pontedera, per poi fermarsi anche nella provincia fiorentina con la tappa a Empoli.
La tappa di Firenze
Il Viaggio della Fiamma e la staffetta dei tedofori proseguono nella grandezza di Firenze, culla del Rinascimento, nonché patria del “calcio fiorentino”, vero antenato del calcio moderno.
La Fiamma si fermerà poi a Prato e a Montecatini Terme, in provincia di Pistoia.
La tappa di Pisa e Livorno
Il 12 dicembre 2025 la protagonista è Pisa. La Fiamma passerà dal capoluogo di provincia per salutare l’iconica Torre Pendente, per poi tornare verso Pistoia e Lucca.
La prima parte del percorso toscano della Fiamma si concluderà a Livorno, città portuale multiculturale, meta finale di questa tappa.
Proprio Livorno sarà il porto che inaugurerà il viaggio tirrenico della Fiamma, portandola in Sardegna per continuare il suo emozionante viaggio attraverso l’Italia
La tappa di Carrara
La Fiamma Olimpica tornerà in Toscana ad anno nuovo, per attraversare i territori di Carrara, con le sue Cave di Marmo, e Massa, il 9 gennaio 2026.
Il programma completo delle tappe è disponibile al seguente link.