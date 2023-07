SIENA – La contrada della Selva con Giovanni Atzeni detto Tittia su Violenta da Clodia ha vinto il Palio del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano.

Con la vittoria in piazza di questa sera Tittia entra nella storia della Festa con dieci carriere vinte, le ultime cinque consecutive.

Partenza e arrivo in testa per una corsa che non ha mai visto rivali e che riconsegna la vittoria alla Selva, la quarantesima, dopo quattro anni, quando lo stesso Tittia arrivò primo al bandierino sul cavallo Remorex. Seconda vittoria oggi per il cavallo Violenta Da Clodia, femmina baio di 10 anni, in cinque palii corsi. Alla Selva il drappellone realizzato da Roberto Di Jullo.