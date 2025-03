Tempo lettura: 2 minuti

FIRENZE – Il rapporto tra informazione, diritti dei cittadini e democrazia è al centro dell’incontro dal titolo “Le buone idee” in programma giovedì 3 aprile a Itaca, il salotto per scrittori di Firenze (via San Domenico 22, ore 18.00).

All’iniziativa – organizzata da Itaca e da I Libri di Mompracem ets nell’ambito delle iniziative legate alla Giornata nazionale per la promozione della lettura – parteciperanno Michele Taddei, giornalista, autore del libro “Il giornalista pubblico. La centralità degli uffici stampa. Una questione di democrazia” (Pacini Editore); Carlo Bartoli, presidente nazionale Ordine dei Giornalisti; e Anna Carola Freschi, docente di politiche pubbliche e comunicazione. In collegamento da remoto Antonio De Chiara che affronterà il tema del digital act, e Ivan Subotić, caporedattore di Fake News Tracer (Novi Sad).

«Itaca è una residenza per scrittori e un laboratorio di creatività – dice Paolo Ciampi di Itaca, – che fin dall’inizio si è proposto anche come luogo di confronto sulle tematiche che riguardano il nostro tempo, per esempio con una grande attenzione alle idee di Europa e alle idee di città. Non poteva dunque mancare una riflessione sul giornalismo e sul suo intreccio con i diritti di cittadinanza».

Il libro

“Il giornalista pubblico”, il libro di Michele Taddei ricostruisce la storia della comunicazione istituzionale, a partire dal lungo percorso che ha portato dalla segretezza dello Stato alle legittime esigenze di trasparenza che assegnano al giornalista pubblico un ruolo da protagonista nella definizione del patto di fiducia tra amministrazioni pubbliche e cittadini che riguarda anche la vita democratica di ogni cittadino. Chiamato impropriamente “addetto stampa”, solo di recente è stato definito il suo profilo, nonostante l’ufficio stampa sia riconosciuto nella pubblica amministrazione dal 2000. Ma si tratta ancora di una figura poco conosciuta; la sua è stata finora una vita professionale vissuta nell’ombra. Eppure svolge un ruolo fondamentale nella produzione delle notizie ed è fonte primaria di informazione.