SIENA – Dopo il caso della “lista stupri” ritrovata nel bagno dell’istituto Sarrocchi di Siena, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Luciano Tagliaferri porta consapevolezza e un messaggio positivo.

“Non è facile, ma il catastrofismo non serve a nessuno”. Entrando nell’istituto, Tagliaferri ha incontrato studenti e docenti per superare la gravità dell’episodio con un focus su legalità e rispetto.

Un’opportunità per riflettere sui valori

“L’episodio è gravissimo, però bisogna andare avanti”, ha precisato il direttore durante l’incontro. “Quindi con gli studenti abbiamo parlato di legalità, educazione al rispetto. Era meglio che questo fatto non fosse accaduto, ma ci ha dato l’opportunità di riflettere su alcuni valori portanti della scuola e della società. Ho visto che i ragazzi hanno apprezzato la vicinanza dell’Ufficio scolastico”.

Soprattutto le ragazze appaiono turbate, ma Tagliaferri ha rilevato una forte volontà tra gli studenti di salvaguardare l’immagine della scuola. “Questi giovani hanno le idee chiare”, ha aggiunto, lodando la dirigente Cecilia Martinelli: “Si è mossa subito nel modo giusto, sia da un punto di vista formale che comunicativo. Meglio di così non poteva andare”.

La risposta della scuola: “Affrontiamo i problemi”

La dirigente Martinelli ha accolto con entusiasmo la visita: “È venuto a incoraggiarci e spronarci per fare sempre meglio. Sappiamo che in generale da questa vicenda noi risulteremo comunque come una scuola polo d’eccellenza nel territorio, cosa riconosciuta dalla comunità senese”. Sulle sanzioni per i responsabili, ha chiarito: “Procederemo con quelle di nostra competenza. Per il benessere dei nostri studenti non nascondiamo la polvere sotto il tappeto, ma affrontiamo i problemi e li risolviamo”.

Il sopralluogo degli ispettori, effettuato lunedì, non è stato approfondito da Tagliaferri, che ha preferito puntare sul dialogo e sul futuro dell’istituto.

