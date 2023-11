LIVORNO – “Questa la cellula che si sta auto ricaricando sul mare e che staziona nella Zona di valle Benedetta e Castellaccio. Il livello dei rii dopo la pioggia fatta si è subito alzata tantissimo. Ci sono alcuni rii che sono al limite, perché ha fatto in un’ora e mezzo oltre 100 mm. Partono i banditori e avvertono le persone di stare lontano dai corsi d’acqua e di spostarsi a piani alti delle case”. Lo scrive il sindaco di Livorno Luca Salvetti a proposito dell’ondata di maltempo che sta attraversando la Toscana.

In provincia di Prato è esondato il torrente Furba, nel paese di Seano, ed è in corso assistenza alla popolazione da parte dei vigili del fuoco. Tra i fiumi, il Bisenzio dentro Prato ha superato il primo livello, lo Stella a Quarrata ha superato il primo livello, il Marina a Calenzano ha quasi raggiunto il secondo. Disagi sul Tora ad Acciaiolo oltre il livello.

Il sindaco di Vernio Giovanni Morganti ha firmato un’ordinanza per la chiusura domani di tutte le scuole e informa che “si sono verificati alcuni allagamenti e il protrarsi dell’allerta arancione non garantisce una situazione di normalità per domattina”.

re famiglie sono state evacuate dalle loro case a Montignoso (Massa Carrara) per il maltempo. Il sindaco Gianni Lorenzetti spiega che si tratta di otto persone, fra cui anziani e minori. Sempre a Montignoso, una frana ha interrtotto la strada SP1 a Corsanico.

Domani mattina i tecnici della Provincia effettueranno un sopralluogo per valutare la situazione e pianificare le operazioni di ripristino.

Disagi alla viabilità per il maltempo nel pomeriggio anche tra Pontremoli e Aulla. La viabilità della SS62 della Cisa nel tratto di competenza del Comune di Aulla è stata ripristinata dopo l’intervento di Anas. Sempre ad Aulla, ufficio tecnico e protezione civile stanno verificando diverse piante che si sono pericolosamente inclinate a causa del forte vento delle ultime ore. Sotto osservazione i livelli del fiume Magra, con attualmente le idrovore di Aulla in funzione sul fiume.

Domani scuole chiuse a Pistoia. Il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi ha firmato l’ordinanza. Chiuse anche le scuole di Quarrata, Agliana, Montale, Serravalle Pistoiese.

Valutate le previsioni per le singole zone, è stato deciso che i comuni di Stazzema, Seravezza, Camaiore e Massarosa (che hanno anche un unico Piano di Protezione Civile) provvederanno, come ha fatto Viareggio, ad emanare ordinanze di chiusura, in particolare delle scuole.

Le scuole dei Comuni di Forte dei Marmi e Pietrasanta resteranno invece aperte, come i comuni della costa apuana (Montignoso e Massa).

L’obiettivo, spiega una nota, è “garantire alla comunità la maggior sicurezza possibile in ragione delle caratteristiche morfologiche proprie di ciascun territorio e nel rispetto delle specifiche condizioni di allerta meteo comunicate dalla Protezione Civile”.