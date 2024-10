MONTECATINI VAL DI CECINA – Non si ferma l’emergenza nella val di Cecina, sconvolta il 24 settembre scorso da una piena che ha causato la scomparsa di due persone [LEGGI]. In queste ore, infatti, lo Sterza, affluente del Cecina, continua a preoccupare gli operatori della protezione civile e i volontari. Il sindaco, Francesco Auriemma, invita i suoi cittadini a rimanere a casa.

Chiuso attraversamento a Montieri Intanto, è emergenza anche sul fronte grossetano dove nel Comune di Montieri è stato chiuso l’attraversamento sul torrente Saio, ma non ci sarebbe nessuno isolato. “Tra stasera e domani mattina si interverrà per riaprire il ponte alla circolazione. Fortunatamente è attiva l’altra via sulla sponda opposta del torrente e quindi nessuno si è trovato in difficoltà o isolato”, si legge in un post del Comune.

Sterza al secondo livello “Piove incessantemente da molte ore ed il livello pluviometrico dello Sterza è alquanto salito”, con questo post il sindaco di Montecatini val di Cecina Francesco Auriemma ha aggiornato i suoi cittadini sullo stato del maltempo. “L’acqua scorre senza ostacoli ma è, di nuovo, tanta, ed in alcuni punti si è già allargata oltre l’alveo consueto – scrive -. I mezzi dei Vigili del fuoco sono all’opera in alcuni punti per regimare l’acqua – scrive il primo cittadino su Facebook – stiamo facendo il giro della valle per intervenire qualora si verificassero ulteriori e pericolose criticità. Si ricorda che il tratto di strada provinciale Gabella – Canneto è chiuso al traffico, così come alcune vie vicinali. Per il resto del tratto di richiede massima prudenza e attenzione. Se si può, in casi di non estrema necessità, si rimanga a casa”.

In un secondo post sul Social delle 17.45 lo stesso Sindaco informa che “Le ricerche del piccolo Noah oggi sono state interrotte a causa del maltempo. Il livello dell’acqua della Sterza sta rapidamente diminuendo (alla Grisella è 2,79 al momento), mentre cresce il livello della Cecina alla Steccaia adesso è a 6,96 metri. Questo innalzamento è dovuto alle piena del torrente Trossa che in zona Ponteginori è fuoriuscito dall’alveo consueto ( zona strada per Micciano e località Tegolaia). In val di Sterza ci sono vigili del fuoco, protezione civile, tecnici della provincia e operai dei Comune a monitorare la situazione ma c’è anche attenzione sull’altro versante del sistema collinare che divide Sassa da Ponteginori. Ieri in giornata gli operai dell’Unione Montana hanno provveduto alla liberazione dei piloni del ponte a Ponteginori da parte di alberi e sterpaglie lì accumulati in modo che l’alveo fosse il più libero possibile”.

Intanto è stata prorogata l’allerta gialla per rischio idraulico reticolo principale fino alle ore 08.00 di venerdì 4 ottobre su zone Bisenzio e Ombrone pistoiese, Mugello, Etruria, Ombrone grossetano, Fiora e Albegna costa.