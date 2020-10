Nell’area Toscana Nord Ovest ogni paziente Covid ricoverato in ospedale costa alle casse statali 20mila euro. E’ quanto stima un’indagine del quotidiano La Nazione. Ma l’impennata di contagi non pesa solo sul carico di lavoro dei professionisti presenti in ospedale; il rischio stimato è che alla fine dell’epidemia nei bilanci delle Asl si aprano vere e proprie voragini.