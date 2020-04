E’ stato isolato a Siena per la prima volta in Toscana il virus SARS-Cov2. L’importante risultato scientifico è stato raggiunto dalla Unità operativa complessa di microbiologia e virologia dell’Aou senese guidata dalla professoressa Maria Grazia Cusi, che ha isolato il virus in colture cellulari da un campione risultato positivo al Covid-19.