E’ l’iniziativa in corso ad Arezzo per regalare un sorriso e la magia del Natale ai bambini meno fortunati. E’ la campagna della Croce Rossa italiana in accordo con alcuni negozi di giocattoli della città. Fino al 18 dicembre è possibile lasciare un regalo di Natale per 15 bambini, un piccolo gesto che strapperà più di un sorriso di gioia.