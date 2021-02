Dopo lo screening effettuato solo sugli studenti e sul personale docente e ausiliario delle scuole del borgo in provincia di Siena, da martedì 23 febbraio via a “Territori Sicuri” per tamponi volontari su tutta la popolazione.

Nei giorni scorsi un focolaio di casi con presenza di variante brasiliana era emerso in una scuola media del paese. Di qui la decisione del sindaco Gabriele Berni di chiudere tutte le scuole di ordine e grado.