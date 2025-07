Tempo lettura: 2 minuti

SIENA – Luigi Lovaglio, amministratore delegato di Mps, ha espresso forte fiducia nel successo offerta su Mediobanca, annunciando l’intenzione di superare la soglia del 66% delle azioni e ottenere così il pieno controllo dell’istituto finanziario.

In un’intervista a Bloomberg TV, Lovaglio ha sottolineato la determinazione di MPS nel portare a termine l’operazione, definita sostenuta da solidi motivi sia industriali sia finanziari. Il piano prevede una remunerazione per gli azionisti con un payout del 100% sui dividendi per i prossimi dieci anni, oltre a benefici fiscali che contribuiranno a rafforzare il capitale del gruppo.

Il manager ha inoltre spiegato che la soglia minima tecnica per il controllo de facto di Mediobanca è il 35%, ma l’obiettivo è decisamente più ambizioso: «Raggiungeremo il 66% e anche oltre», ha ribadito. Il progetto di integrazione punta a valorizzare entrambi i marchi, Montepaschi e Mediobanca, preservandone le eccellenze e costruendo una realtà bancaria di rilievo nel panorama italiano con potenziali espansioni anche internazionali.

Lovaglio ha infine affrontato la questione del rapporto con l’attuale amministratore delegato di Mediobanca, Alberto Nagel, evidenziando un’aperta frattura. «L’ho chiamato, ma non mi ha risposto, sembra evidente che non sia interessato all’operazione», ha dichiarato. Ha annunciato che, in caso di successo dell’Ops, sarà individuata una nuova figura alla guida di Mediobanca, un manager «brillante e internazionale» capace di motivare il personale e attrarre talenti.

Secondo Lovaglio, non ci sono ostacoli significativi all’adesione da parte degli azionisti, comprese grandi realtà come il gruppo Caltagirone e Delfin, che sostengono l’iniziativa senza interferenze nelle attività della dirigenza di MPS. L’operazione rappresenterebbe così uno dei movimenti finanziari più importanti degli ultimi anni nel settore bancario italiano, con l’obiettivo di creare valore per clienti, dipendenti, economia e azionisti.

