SIENA – Festeggiano i primi dieci anni di vita a Milano al Piccolo Teatro, dove nacque nel 2014, gli uomini e le donne di Widiba, la banca online e di consulenza finanziaria del gruppo Mps.

Per l’occasione hanno organizzato una convention dal titolo “Il futuro è di chi lo scrive”, con oltre800 professionisti, tra consulenti finanziari e dipendenti,

«Banca Widiba celebra i suoi primi dieci anni con asset in continua crescita e guarda al futuro con fiducia, passione e l’impegno a rimanere un punto di riferimento per qualità del servizio e innovazione, fedele al proprio modello di banca digitale con al centro il consulente finanziario”, ha commentato il direttore generale Marco Marazia.

La banca, si legge in una nota, mette a disposizione dei suoi oltre 270.000 clienti un’offerta completa di servizi e conta una rete di 570 consulenti finanziari su tutto il territorio nazionale. In questi primi dieci anni il modello della Banca ha dimostrato la sua efficacia e solidità, contribuendo all’innovazione e all’evoluzione della consulenza finanziaria. La portabilità digitale del conto, l’apertura dello stesso in pochi minuti tramite firma digitale e riconoscimento via webcam, Spid e Cie, il lancio del mutuo completamente digitale e la piattaforma proprietaria di consulenza Wise sono solo alcune delle numerose novità introdotte.

Nata all’indomani della grave crisi di Mps, banca Widiba festeggiò il primo utile di 200mila euro nel primo trimestre del 2018 [LEGGI].