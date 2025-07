Tempo lettura: < 1 minuto

SIENA – Via libera della Consob all’offerta pubblica di scambio di Mps su Mediobanca. L’offerta resterà sul mercato per 40 giorni di Borsa aperta, il massimo consentito dalla normativa. L’operazione partirà il 14 luglio e si concluderà l’8 settembre.

Il Monte, che renderà nota con apposito comunicato la pubblicazione del documento di offerta, riconoscerà un corrispettivo di 2,533 azioni Mps per ogni azione Mediobanca portata in adesione.

Il via libera della Consob non rappresenta un giudizio dell’Authority sull’operazione ma certifica la completezza del set informativo messo a disposizione degli investitori per arrivare a un giudizio fondato sull’offerta di Mps.