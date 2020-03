Banca Mps. Per il dopo Morelli, l’ex CreVal Selvetti in pole

Sarebbe Mauro Selvetti, già alla guida del Credito Valtellinese, il manager in pole position per la carica di amministratore delegato di Banca Mps, in sostituzione di Marco Morelli.

Sarebbe questa, come riporta oggi Il Sole 24 Ore, l’indicazione emersa tra una rosa di nomi passata al vaglio del Ministero dell’economia, a pochi giorni dalla scadenza del 12 marzo per la presentazione della lista dei nuovi amministratori della banca senese in vista dell’assemblea del 6 aprile.

Al nuovo amministratore spetterebbe il compito di “gestire la banca – scrive il quotidiano – per un periodo limitato di tempo e poi traghettare il Monte verso un’aggregazione, ipotesi che resta la principale da percorrere per favorire l’uscita dello Stato dal capitale”.