Bauwatch. I cani-bagnino Simba e Charlie salvano 2 bambini dal mare mosso

I cani-bagnino Simba e Charlie della spiaggia libera attrezzata del Bagno degli Americani a Tirrenia, sul litorale pisano, hanno salvato la vita a due bambini, due fratelli di dieci e sei anni che erano in seria difficoltà nel rientro per il mare mosso. La notizia è stata diffusa dall’assessore alle politiche sociali del Comune di Pisa, Gianna Gambaccini, che in una nota ha ringraziato «i volontari e i loro meravigliosi cani di salvataggio».

Esperimento riuscito «Questa storia a lieto fine – ha aggiunto – mi rende orgogliosa per aver attivato grazie anche a un contributo della Società della salute pisana, che presiedo, e insieme all’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno, con la collaborazione del locale sindacato balneari di Confcommercio, questo servizio, che andrà sicuramente esteso a più lidi nella prossima stagione balneare». Quello dei cani-bagnino, ha concluso Davide Bani gestore del Bagno degli Americani di Tirrenia, «è un esperimento riuscito e da ripetere e questo episodio lo testimonia: in queste settimane ho avuto modo di apprezzare la preparazione dei cani e dei loro padroni».