Bulli e Coronavirus. Molestano persone in fila al supermercato, 8 giovani denunciati

Otto ragazzi, di cui due ancora minorenni, sono stati denunciati ieri pomeriggio dalla Polizia a Pontedera, perché si erano radunati in gruppo nel piazzale di un centro commerciale e infastidivano i clienti regolarmente in coda e in attesa di fare la spesa. La Volante è intervenuta dopo una segnalazione al 113. Quando la pattuglia è giunta sul posto, gli agenti sono stati accolti con ostilità e insulti dal gruppo di giovani e in breve sono arrivate in aiuto altre due pattuglie. Alla fine i ragazzi sono stati denunciati per inosservanza di un provvedimento dell’autorità e due di loro anche per violenza, minacce e oltraggio a pubblico ufficiale.

I precedenti I denunciati, spiega la Polizia, «sono quattro italiani, tre di origini straniere cui è stata concessa la cittadinanza italiana e un albanese: alcuni avevano precedenti penali, anche gravi, per stupefacenti, minacce, danneggiamento e in particolare, nel gruppo vi era un ragazzo già indagati per i danneggiamenti avvenuti nei mesi scorsi agli arredi urbani del centro cittadino, alcuni ragazzi segnalati per detenzione di stupefacenti e un ragazzo denunciato per le minacce aggravate a scuola a un professore».