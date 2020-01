Cassia, riapre a senso unico alternato il tratto senese franato per il maltempo

«Verrà riaperta sabato 4 gennaio la SR 2 Cassia nel Comune di Radicofani, dove era franata a causa del maltempo lo scorso 21 dicembre». Ad annunciarlo l’assessore a trasporti e infrastrutture della Regione Toscana, Vincenzo Ceccarelli. Una riapertura, parziale a senso unico alternato, in attesa che Anas completi l’intervento. A seguito della “provvisoria” chiusura della statale, che non provocò feriti tra gli automobilisti, in entrambe le direzioni dal km 144,800 al km 152,500 a Radicofani (Siena), il traffico era stato deviato sulla strada provinciale 321 in direzione Celle sul rigo, in direzione Radicofani sulla strada provinciale 478 e sulla strada provinciale 24.