Codice arancione. Allerta meteo per vento forte e mareggiate. Scuole chiuse a Follonica e nel livornese

Codice arancione per vento forte e mareggiate su costa e Arcipelago, dalle 7 alle 20 di mercoledì 26 febbraio è stato emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale. L’allerta per vento riguarda tutto il tratto di costa e l’immediato entroterra compreso tra la foce dell’Arno e la Maremma; il rischio mareggiate è circoscritto al tratto compreso tra la foce dell’Arno e Piombino. Inoltre è stato emesso un codice giallo, sempre per vento forte, con validità dalle ore 10 fino alle 20 del 26 per le zone interne del Valdarno Inferiore, Valdelsa e Valdera e bacini di Fiora, Albegna e alto e medio Ombrone. Infine un altro codice giallo per mareggiate, valido dalla mezzanotte del 25 febbraio e fino alla stessa ora del 26, riguarda i tratti di costa di Versilia e Serchio e, a sud, da Piombino fino al confine laziale.

Le previsioni Mercoledì, vento molto forte occidentale su Arcipelago e costa centro-meridionale; forte sulle zone limitrofe. Mare agitato o molto agitato sul settore settentrionale; molto mosso in aumento a agitato nel pomeriggio sul settore meridionale. Possibili temporali sulle zone più occidentali e meridionali della regione.

Scuole chiuse A causa dell’allerta arancione le scuole, i parchi pubblici e il cimitero domani resteranno chiusi a Follonica (Grosseto). Il Comune di Follonica ha già disposto la chiusura di ogni ordine e grado delle scuole. Il commissario prefettizio Alessandro Tortorella ha disposto la chiusura, oltre che delle scuole, di cimitero e parchi pubblici. Scuole chiuse anche nel livornese a causa dell’allerta meteo arancione per venti molto forti e mareggiate. In particolare niente lezioni nel territorio comunale di Piombino, come spiega il Comune sul suo profilo Fb. Scuole chiuse anche all’isola d’Elba, a Portoferraio che ‘vieta’ anche parchi e cimiteri in base all’ordinanza adottata questo pomeriggio dall’amministrazione comuna