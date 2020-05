Conti in rosso. Mps, chiude primo trimestre con 244mln in perdita. «Solide basi capitale e liquidità per affrontare crisi»

Banca Monte dei Paschi di Siena chiude il primo trimestre 2020 con una perdita consolidata di 244 mln di euro, a fronte di un utile di 28 mln di euro conseguito nello stesso periodo del 2019. Lo annuncia la Banca che oggi ha presentato i dati.

Solide basi capitale e liquidità per affrontare crisi Nel primo trimestre Banca Mps ha visto aumentare nel primo trimestre i finanziamenti alla clientela a 82,2 mld di euro, in crescita rispetto a fine marzo 2019 di 0,3 mld di euro. In calo i conti correnti (-0,4 mld di euro) e i crediti deteriorati netti, che si riducono di 1,7 mld di euro. Mps «può contare su solide basi per affrontare la grave crisi in corso con coefficienti patrimoniali oltre i requisiti regolamentari» afferma la banca nel comunicato sui dati del trimestre.