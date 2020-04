Coronavirus. In 20 in chiesa per la Domenica delle Palme, identificati dai Carabinieri

Circa 20 persone ieri sono entrate nella chiesa di Santa Maria del Soccorso a Livorno per assistere alla funzione della Domenica delle Palme, e per questo sono dovuti intervenire i Carabinieri. Secondo quanto riporta Il Tirreno anche se la chiesa è molto ampia, 100 metri di lunghezza circa la navata e 60 metri di larghezza al transetto, insieme al viceparroco, don Alessandro Merlino, dovevano esserci solo 4-5 persone autorizzate alla celebrazione della messa e agli aspetti tecnici per la diretta social. Ma invece alla fine sono stati contati in tutto una ventina di non autorizzati. Il portone era stato lasciato aperto, come via di fuga, per motivi di sicurezza, ma qualche passante è entrato nel corso della messa. E uno dei passanti ha chiamato il pronto intervento dei Carabinieri.

Identificati rischiano la multa Tutti i non autorizzati trovati dai militari dentro la chiesa sono stati identificati (una dozzina di persone) e rischiano in queste ore la multa e la denuncia ai sensi del Dpcm che impone restrizioni anti-coronavirus. Al vaglio anche la posizione del sacerdote il quale ha spiegato di aver seguito le prescrizioni del Governo.