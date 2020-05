Coronavirus. Ad Arezzo obbligo di mascherina anche se si è soli

Il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha firmato questa mattina l’ordinanza che obbliga all’uso delle mascherine anche se si è soli. L’ordinanza è in vigore da domani. Si tratta, spiegano dal Comune di Arezzo, di un provvedimento più preciso, più restrittivo rispetto a quello del presidente della Regione Toscana Enrico Rossi dal momento che nell’atto di Ghinelli non c’è la frase «in presenza di più persone» e dunque l’obbligo è sempre in vigore quando si è all’esterno, anche quando si cammina da soli e all’aperto.

I nuovi provvedimenti Le multe sono fino a 400 euro. Il provvedimento va di pari passo con nuove pedonalizzazioni del centro storico nel weekend – per diluire la folla a passeggio – e la possibilità concessa gratuitamente ai locali fino al 31 dicembre di poter allestire più tavolini per evitare la presenza di assembramenti e consentire una maggiore fluidità del pubblico. In questo caso la pedonalizzazione extra scatterà da questo weekend.