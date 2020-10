Coronavirus. Agente di Polizia Municipale positiva, 5 in isolamento a Capannori

Un’agente della polizia municipale di Capannori (Lucca) è risultato positiva al coronavirus. La donna, stando a quanto ricostruito, avrebbe contratto il virus all’interno dei contatti familiari. In isolamento preventivo ci sono altri cinque suoi colleghi del comando, in pratica quelli con cui aveva lavorato a più stretto contatto durante i turni.

Uffici e mezzi sanificati La notizia è stata resa nota dal sindaco Luca Menesini attraverso il proprio profilo Fb. «Uffici e mezzi sono stati prontamente sanificati. Colgo l’occasione – ha scritto Menesini – per ringraziare tutto il corpo della Polizia municipale di Capannori per lo straordinario lavoro che stanno facendo, in questo periodo di emergenza, in supporto ai cittadini».