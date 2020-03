Coronavirus. Al via raccolta fondi per vitto e alloggio di 700 infermieri

Al via la campagna #Sostieniuninfermiere per raccogliere fondi per aiutare nelle spese di vitto e alloggio i 700 infermieri che arriveranno a Firenze da tutta Italia per far fronte all’emergenza Coronavirus. L’iniziativa, spiega una nota, è stata ideata da Fondazione Claudio Ciai, promossa e sostenuta da Fondazione Cr Firenze, in collaborazione con Siamosolidali e Feel Crowd, con il patrocinio del Comune di Firenze.

Si tratta di operatori sanitari che arrivano in Toscana dopo la chiamata d’emergenza di Estar e che non hanno un alloggio: la somma raccolta andrà ad assicurare a ciascun infermiere un contributo economico per supportare le spese di vitto e alloggio in Toscana. Si può partecipare alla raccolta fondi facendo una donazione tramite la pagina della campagna su GoFundMe.com e diffondendo l’iniziativa sui social. Una volta raggiunto l’obiettivo prefissato di 20 mila euro Fondazione Cr Firenze raddoppierà la somma.

Gori (Fondazione Cr): «Messaggio di vicinanza e riconoscenza» «In questo momento storico – dice Gabriele Gori, direttore di Fondazione Cr Firenze – vogliamo dare un messaggio di vicinanza e riconoscenza a tutti gli infermieri che si trovano in prima persona a fronteggiare questa difficile situazione. Conosciamo bene lo strumento del crowdfunding e le sue potenzialità, per questo mettiamo a disposizione tutta l’esperienza della nostra rete di Siamosolidali per affrontare questa sfida».