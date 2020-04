Coronavirus. Allarme Cgil, «A Firenze 2mila precari rischiano il posto»

Nell’area fiorentina oltre 2mila precari, ex interinali, potrebbero restare senza lavoro per mancati rinnovi dei contratti: è l’allarme lanciato dal Nidil Cgil Firenze, che chiede a Governo e istituzioni locali di intervenire per difendere l’occupazione. Serve dunque «una moratoria per consentire il rinnovo dei contratti scaduti», afferma Ilaria Lani (Nidil-Cgil), secondo cui è «inaccettabile che i lavoratori più fragili paghino il prezzo più salato» della crisi dovuta all’emergenza Coronavirus.

Numeri crescono di giorno in giorno A fronte della sospensione lavorativa, spiega Lani, «le agenzie interinali stanno prevedendo l’integrazione salariale specifica per i lavoratori in somministrazione, parliamo già di diverse centinaia di lavoratori, secondo quanto ci stanno comunicando le agenzie, e i numeri crescono di giorno in giorno via via che vengono attivate le procedure. Ma per questi lavoratori la preoccupazione più grande è la perdita del lavoro a fronte del mancato rinnovo dei contratti, a causa della cassa integrazione. Così come abbiamo notizia di missioni interrotte anche per quei lavoratori che hanno un rapporto più strutturato»