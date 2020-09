Coronavirus. Alunno positivo in scuola elementare a Migliarino Pisano, compagni e insegnanti in quarantena cautelativa

Un alunno di una scuola elementare di Migliarino Pisano, nel comune di Vecchiano (Pisa), è risultato positivo al Covid-19. Lo ha annunciato ieri sera attraverso la sua pagina facebook, il sindaco Massimiliano Angori, che è anche presidente della Provincia di Pisa.«Abbiamo avuto la notizia di un caso di positività al Covid19 alla scuola primaria statale di Migliarino, tra gli alunni ed è subito scattato il protocollo previsto in questi casi – ha precisato -. La dirigente scolastica, Sonia Pieraccioni, ha prontamente fornito alla Asl i nominativi di tutti gli alunni e le insegnanti venuti a contatto col caso positivo individuato».

Insegnanti e alunni in quarantena cautelativa Insegnanti e alunni sono già «stati posti in quarantena cautelativa in attesa di effettuare il tampone che è già stato opportunamente prenotato. Preciso – ha concluso Angori- che il caso positivo in questione mancava da scuola già da mercoledì scorso, e che gli spazi scolastici sono stati sottoposti a sanificazione alla fine della scorsa settimana in vista delle operazioni di voto, dal momento che il plesso è anche seggio elettorale. I locali scolastici saranno adesso sottoposti a nuova sanificazione prima della ripresa delle lezioni: nei prossimi giorni l’Istituto comprensivo ‘Daniela Settesoldi’ fornirà puntuali e adeguati informazioni e aggiornamenti circa la ripartenza delle attività didattiche»